Лісник на Закарпатті смертельно поранив чоловіка, переплутавши його з твариною

На Закарпатті повідомили про підозру майстру лісу Полянського лісництва, який, за даними слідства, смертельно поранив чоловіка, переплутавши його з дикою твариною. Потерпілий помер у лікарні через кілька днів після поранення.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що трагедія сталася ввечері 7 травня поблизу села Ганьковиця Мукачівського району неподалік траси “Київ–Чоп”.

За даними слідства, працівник лісової охорони в темряві за допомогою тепловізора помітив теплову ціль серед дерев і сприйняв її за дику тварину. Після цього він вистрілив у тому напрямку зі своєї мисливської зброї.

У прокуратурі зазначили, що після пострілу чоловік оглянув місцевість, однак нікого не виявив і залишив місце події.

Як з’ясували слідчі, у зоні ураження перебував 29-річний чоловік, який отримав тяжкі вогнепальні поранення.

Потерпілого на узбіччі дороги виявив випадковий водій, який викликав швидку допомогу та правоохоронців. Чоловіка госпіталізували, однак через кілька днів він помер у лікарні.

За даними прокуратури, підозрюваний самостійно звернувся до правоохоронців після того, як дізнався про пораненого, та повідомив про свою ймовірну причетність до інциденту.

Судова експертиза встановила, що смертельну кулю випустили зі зброї підозрюваного.

Працівнику лісництва повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України — вбивство через необережність. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.