Саудівська Аравія вперше завдала прямих ударів по території Ірану

Саудівська Аравія наприкінці березня завдала серії авіаударів по території Ірану у відповідь на атаки по королівству під час війни на Близькому Сході. Про це Reuters повідомили двоє західних чиновників і двоє іранських посадовців.

Як повідомляє Reuters, удари здійснили ВПС Саудівської Аравії. Агентство зазначає, що це перший відомий випадок прямої військової операції Ер-Ріяда на території Ірану.

За словами одного із західних чиновників, це були “дзеркальні удари у відповідь” після атак по Саудівській Аравії. Reuters не змогло незалежно підтвердити конкретні цілі атак.

Реклама

Реклама

Після ударів між Тегераном та Ер-Ріядом відбулися інтенсивні дипломатичні контакти. За даними співрозмовників агентства, Саудівська Аравія попередила Іран про готовність до нових атак, після чого сторони досягли неформального розуміння щодо деескалації.

Один з іранських чиновників підтвердив Reuters, що сторони домовилися “припинити бойові дії, захистити взаємні інтереси та не допустити подальшої ескалації”.

Агентство зазначає, що після цього кількість атак дронів і ракет по Саудівській Аравії суттєво скоротилася. Якщо в період 25-31 березня було зафіксовано понад 105 атак, то між 1 і 6 квітня — трохи більше 25.

У Reuters також нагадали, що Іран і Саудівська Аравія, які тривалий час залишалися головними суперниками на Близькому Сході, у 2023 році за посередництва Китаю погодилися на відновлення дипломатичних відносин.