        Саудівська Аравія вперше завдала прямих ударів по території Ірану

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 09:11
        Винищувачі Королівських повітряних сил Саудівської Аравії пролітають над містом під час святкування 95-ї річниці Національного дня Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 23 вересня 2025 року / Фото: REUTERS
        Саудівська Аравія наприкінці березня завдала серії авіаударів по території Ірану у відповідь на атаки по королівству під час війни на Близькому Сході. Про це Reuters повідомили двоє західних чиновників і двоє іранських посадовців.

        Як повідомляє Reuters, удари здійснили ВПС Саудівської Аравії. Агентство зазначає, що це перший відомий випадок прямої військової операції Ер-Ріяда на території Ірану.

        За словами одного із західних чиновників, це були “дзеркальні удари у відповідь” після атак по Саудівській Аравії. Reuters не змогло незалежно підтвердити конкретні цілі атак.

        Після ударів між Тегераном та Ер-Ріядом відбулися інтенсивні дипломатичні контакти. За даними співрозмовників агентства, Саудівська Аравія попередила Іран про готовність до нових атак, після чого сторони досягли неформального розуміння щодо деескалації.

        Один з іранських чиновників підтвердив Reuters, що сторони домовилися “припинити бойові дії, захистити взаємні інтереси та не допустити подальшої ескалації”.

        Агентство зазначає, що після цього кількість атак дронів і ракет по Саудівській Аравії суттєво скоротилася. Якщо в період 25-31 березня було зафіксовано понад 105 атак, то між 1 і 6 квітня — трохи більше 25.

        У Reuters також нагадали, що Іран і Саудівська Аравія, які тривалий час залишалися головними суперниками на Близькому Сході, у 2023 році за посередництва Китаю погодилися на відновлення дипломатичних відносин.


