        Економіка

        У США з Іраном все погано

        Віктор Алєксєєв
        4 Травня 2026 16:07
        читать на русском →
        Кораблі та човни в Ормузькій протоці, Мусандам, Оман, 1 травня 2026 року / Фото Reuters
        Іран заявив, що змусив американський військовий корабель відступити від входу до Ормузької протоки, однак Центральне командування США заперечило повідомлення про ракетний удар, повідомляє Reuters.

        За словами високопоставленого іранського чиновника, Тегеран здійснив попереджувальний постріл, але залишається незрозумілим, чи був пошкоджений корабель. Водночас іранські військові заявили, що завадили входу «американо-сіоністських» суден до протоки, надіславши «швидке і рішуче попередження».

        Напівофіційне агентство Fars повідомило про влучання двох ракет по кораблю біля порту Джаск, однак у США це спростували.

