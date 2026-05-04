В Одесі актор заявив про жорстоке побиття у ТЦК: у чоловіка зламана рука

Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття з боку працівників ТЦК. За його словами, у нього зафіксовано перелом руки.

Про це Вадим Анохін повідомив у Facebook.

За словами Анохіна, попри наявність бронювання, його утримували у будівлі на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі. Там же він дістав тілесні травми, а саме закритий перелом пальця зі зміщенням уламків.

Реклама

Реклама

Як розповів постраждалий, коли він опинився на дорозі, йому довелося самостійно викликати швидку допомогу, однак медики не приїхали через повітряну тривогу.

“Поліція не приїхала, швидка не приїжджала, попри те, що людина просто повзе вулицею від больового шоку”, – розповів заявник.

До лікарні його доставив поліцейський, який проїжджав повз. Актор повідомив, що написав заяву та оприлюднив документ. Ані в Одеському ТЦК, ані в поліції ситуацію поки не коментували.