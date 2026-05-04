На Закарпатті на гірськолижному курорті вигорів готель: вогонь гасили до ранку

У ніч на 4 травня у Закарпатській області на горі Красія спалахнула масштабна пожежа на території гірськолижного курорту. Вогонь гасили до ранку, у результаті знищено готель і сусідню будівлю.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу в дерев’яній будівлі готелю на території гірськолижного курорту в селі Вишка Ужгородського району надійшло у неділю ввечері, близько 22:15.

Полум’я поширювалося дерев’яними конструкціями, перетворюючи споруду на суцільний осередок вогню – розповіли в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників і вісім одиниць техніки. Гасіння тривало всю ніч.

О 5:30 пожежу локалізували на площі 1175 кв. м, а о 9:05 повністю ліквідували.

Вогонь знищив готель площею 1050 кв. м і сусідню будівлю на 125 кв. м.

Водночас рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташований триповерховий дерев’яний будинок.