        Події

        Вибух автомобіля у Харкові: з місця госпіталізували постраждалого

        Галина Шподарева
        29 Квітня 2026 21:57
        читать на русском →
        Вибух на парковці у Харкові / Скриншот
        29 квітня, близько 20:50, правоохоронці Харкова отримали повідомлення про вибух автомобіля біля супермаркету на проспекті Перемоги. На місці виникла пожежа, відомо про одного постраждалого.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Внаслідок вибуху постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка госпіталізували.

        Реклама
        Реклама

        Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

        Наразі пожежу локалізовано. На місці працює слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки поліції. Правоохоронці проводять огляд, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху.

        Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.

        Пошкоджене вибухом приміщення магазину / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини