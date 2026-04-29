Вибух автомобіля у Харкові: з місця госпіталізували постраждалого

29 квітня, близько 20:50, правоохоронці Харкова отримали повідомлення про вибух автомобіля біля супермаркету на проспекті Перемоги. На місці виникла пожежа, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок вибуху постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка госпіталізували.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Наразі пожежу локалізовано. На місці працює слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки поліції. Правоохоронці проводять огляд, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.