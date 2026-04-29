        Політика

        Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир’я на 9 травня

        Галина Шподарева
        29 Квітня 2026 20:41
        Володимир Путін та Дональд Трамп / Колаж: Головне в Україні
        Володимир Путін та Дональд Трамп / Колаж: Головне в Україні

        29 квітня російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США заявив про готовність оголосити перемир’я на 9 травня. Дональд Трамп ініціативу підтримав.

        Про це пише російська агенція ТАСС з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова

        Сьогодні Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

        За інформацією Кремля, Трамп сказав Путіну, що угода для врегулювання конфлікту в Україні вже близька.

        Путін, своєю чергою, заявив, що цілі так званої “спеціальної військової операції” будуть досягнуті, але Росія нібито воліла б зробити це шляхом переговорів.

        “Для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів Зеленський повинен позитивно відреагувати на відомі пропозиції, викладені раніше”, – йдеться в повідомленні.

        Також президент РФ поскаржився Трампу на суто терористичні методи нападів на цивільні об’єкти

        Крім того, за словами Ушакова, Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні бойових дій, де, за версією Кремля, російські війська “тіснять противника”.


