Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир’я на 9 травня

29 квітня російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США заявив про готовність оголосити перемир’я на 9 травня. Дональд Трамп ініціативу підтримав.

Про це пише російська агенція ТАСС з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова

Сьогодні Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

За інформацією Кремля, Трамп сказав Путіну, що угода для врегулювання конфлікту в Україні вже близька.

Путін, своєю чергою, заявив, що цілі так званої “спеціальної військової операції” будуть досягнуті, але Росія нібито воліла б зробити це шляхом переговорів.

“Для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів Зеленський повинен позитивно відреагувати на відомі пропозиції, викладені раніше”, – йдеться в повідомленні.

Також президент РФ поскаржився Трампу на суто терористичні методи нападів на цивільні об’єкти

Крім того, за словами Ушакова, Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні бойових дій, де, за версією Кремля, російські війська “тіснять противника”.