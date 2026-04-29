В Африці після укусу комара помер український блогер-зрадник Андрій Багно

Український блогер-зрадник Андрій Багно, який раніше був депортований з Польщі, помер в Африці. У в коментарях під відео, яке оприлюднила його дружина, користувачі припускають, що причиною смерті могла стати малярія після укусу комара.

Про смерть Андрія Багна його дружина Софія повідомила у TikTok.

Вона оприлюднила відео, в якому розповіла про втрату, додавши світлину чоловіка з лікарняної палати. Причину смерті у самому відео вона не назвала, однак у коментарях зазначили, що під час прямого ефіру жінка говорила про малярію після укусу комара.

Близько місяця тому сам блогер показував наслідки хвороби — на його нозі з’явилася велика ґуля, яка, за його словами, сильно боліла.

Як пишу Oboz.Ua, Андрій Багно познайомився зі своєю майбутньою дружиною Софією у 2020 році через соцмережі. Майже рік вони спілкувалися онлайн, а згодом він переїхав до неї у Кот-д’Івуар, де пара одружилася.

За словами Багна, за десять годин до весілля Софія повідомила йому, що вагітна. Він розповідав в інтерв’ю одному з російських медіа, що жінка пояснила це тим, що на неї напали та зґвалтували, але вона боялася сказати йому раніше. Згодом вона народила доньку Лінду, яку вони виховували разом.

Пізніше у сім’ї виникли фінансові труднощі. Соцмережі перестали приносити Багну дохід, оскільки більшість його аудиторії були росіяни, яким обмежили доступ до TikTok. Через це він почав просити у підписників гроші на базові потреби.

Згодом блогер скаржився на клімат в Африці та місцеву їжу й просив допомоги для переїзду до Москви. Водночас на запитання підписників, чи хоче він повернутися в Україну, відповідав, що не хоче повертатися до “концтабору”, а його дім там, де родина.

Раніше Багно також розповідав, що в Польщі перевозив на орендованому авто людей із Білорусі до кордону з Німеччиною. За його словами, він сподівався заробити на нелегальному перевезенні, однак знайома повідомила про це прикордонникам. Під час чергової поїздки його зупинили та депортували в Україну.