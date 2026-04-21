        Кримінал

        Подвійний теракт у Кременчуку: СБУ затримала 17-річного агента рф

        Сергій Бордовський
        21 Квітня 2026 15:01
        читать на русском →
        СБУ викрила підлітка, який на замовлення рф готував два вибухи у Кременчуку / Фото: СБУ
        Служба безпеки України запобігла подвійним терактам у Кременчуку на Полтавщині. За даними слідства, їх готував 17-річний агент рф, якого затримали «на гарячому».

        Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим терактам на Полтавщині та затримала неповнолітнього агента рф, який готував одразу два вибухи в Кременчуку.

        Неповнолітній готував вибухи біля поліції на Полтавщині / Фото: СБУ

        За матеріалами справи, зловмисник заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.

        За планом російських кураторів, одну з вибухівок мали підірвати в ніч на 17 квітня, а після прибуття на місце екстрених служб — активувати другу бомбу, закладену поблизу.

        Контррозвідники викрили цей задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту. Агента затримали «на гарячому» після закладки пристроїв, що дозволило запобігти людським жертвам.

        Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 17-річний учень місцевого ліцею, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах.

        Після вербування він за інструкціями придбав складові для вибухівок та зібрав їх в орендованому гаражі. Кошти на це отримував від куратора з рф.

        Погодивши локацію теракту, підліток уночі вирушив закладати вибухові пристрої без свідків.

        Під час обшуків у нього вилучили залишки складових до вибухівок та засоби зв’язку з доказами контактів із російським спецслужбістом.

        Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини