СБУ затримала черкаського айтішника, який вербував агентів для ФСБ

Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, серед яких айтішник з Черкащини. За даними слідства, він створював канали вербування українців і допомагав коригувати повітряні атаки РФ.

Про це повідомляє СБУ. За матеріалами справи, один із затриманих — ІТ-фахівець, який реєстрував мобільні номери українських операторів для створення фейкових акаунтів у соцмережах.

Готові облікові записи він передавав російській спецслужбі, яка використовувала їх для вербування нібито від імені громадян України.

Крім того, фігурант відкривав онлайн-рахунки на підставних осіб для прихованого фінансування агентурних мереж. Для цього він знаходив наркозалежних та безробітних, які за гроші передавали свої банківські дані.

Також айтішник підбирав потенційних кандидатів для вербування і передавав їхні контакти до ФСБ.

За даними СБУ, саме він допоміг російській спецслужбі встановити контакт із безробітним мешканцем Рівненської області, якого завербували для коригування повітряних ударів РФ.

Новий агент позначав на картах геолокації Сил оборони та передавав ці дані через месенджери куратору від ФСБ.

Його затримали на початковому етапі розвідувальної діяльності за місцем проживання. Одночасно правоохоронці затримали й айтішника.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони та комп’ютерну техніку з доказами співпраці з ворогом.

Затриманим повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.