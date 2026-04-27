Україна викликала посла Ізраїлю через судно з вкраденим зерном: реакція Тель-Авіва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг Ізраїль від прийняття зерна, яке, за даними Києва, Росія вивезла з окупованих територій.

У відповідь глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що “звинувачення не є доказами”.

Як раніше зазначив Андрій Сибіга у своїй заяві в мережі X, йому “важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю” на попередній випадок із судном, яке доставило зерно з окупованих територій до порту Хайфи.

“Тепер, коли до порту прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та заподіяння шкоди нашим відносинам”, — йдеться в повідомленні.

МЗС України вже викликало посла Ізраїлю для вручення ноти протесту.

“Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати”, — додав міністр МЗС.

На цю заяву вже відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

“Шановний міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не будуються у Twitter чи в засобах масової інформації. Звинувачення не є доказами. Доказів, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано. Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж”, — написав Саар.

Водночас він зазначив, що це питання буде розглянуто, оскільки Ізраїль є «державою, яка дотримується верховенства права й має незалежні правоохоронні органи».

Нагадаємо, раніше журналістка проєкту SeaKrime Центру “Миротворець” Катерина Яресько повідомляла, що судно ABINSK доставило понад 43 тисячі тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України до Хайфи. Судно вирушило з Керчі 17 березня 2026 року, а з 23 березня очікувало дозволу на захід до порту, який отримало 12 квітня.

Після цього Сибіга провів розмову з Сааром і наголосив на неприпустимості такої торгівлі. 25 квітня Яресько повідомила, що до Хайфи прямує ще одне судно із зерном з окупованих територій України.

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українське дипломатичне джерело зазначав, що Україна попередила Ізраїль про можливу кризу у відносинах у разі допуску судна Panoramitis до порту.

“Ми відстежуємо це нове судно і не дозволимо це проігнорувати. Якщо йому дозволять пришвартуватися і розвантажитися, це матиме наслідки, зокрема для наших двосторонніх відносин”, — зазначило українське дипломатичне джерело.

Підкреслюється, що Ізраїль “фактично проігнорував” вимоги України щодо попереднього судна, яке розвантажило викрадену пшеницю в порту Хайфи.

“Відверто кажучи, це виглядає як ляпас, з огляду на стратегічну доброзичливість, яку Україна продемонструвала — від визнання КВІР терористами до криміналізації антисемітизму”, — заявило джерело.