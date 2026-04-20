Ізраїльський солдат кувалдою розгатив статую Ісусу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив “у найрішучіших висловах” інцидент із пошкодженням статуї Ісуса ізраїльським військовим у південному Лівані. Ізраїльська армія розпочала кримінальне розслідування.

Як повідомляє Sky News, у вихідні з’явилося фото, на якому солдат Армії оборони Ізраїлю нібито б’є кувалдою по релігійній іконі. Аналітики зазначають, що зображення зроблене в селі Дебель, де ізраїльські сили проводять операції проти підтримуваного Іраном угруповання Хезболла у відповідь на обстріли Ізраїлю.

Нетаньягу заявив, що був “приголомшений і засмучений”, дізнавшись про інцидент, і підкреслив, що дії військового суперечать цінностям ізраїльської армії. Він додав, що винного буде покарано, а також висловив жаль через інцидент і можливу образу для віруючих у Лівані та в усьому світі.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що розглядають ситуацію з усією серйозністю та вже працюють над відновленням статуї. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав дії солдата “серйозними та ганебними” і також перепросив християн.

На інцидент відреагував і посол США в Ізраїлі Майк Гакабі, який заявив, що необхідні “швидкі, суворі та публічні наслідки”.

Священник із Дебеля Фаді Фальфель повідомив, що хрест був частиною невеликої святині на подвір’ї місцевої родини. За його словами, ізраїльський військовий “зробив жахливий акт наруги над святими символами”.

Дебель є одним із десятків сіл на півдні Лівану, які фактично перебувають під контролем Ізраїлю. Напередодні Ізраїль і Ліван погодили припинення вогню за посередництва США, спрямоване на зупинення бойових дій між Ізраїлем і Хезболлою.