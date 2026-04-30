Ізраїльський імпортер відмовився від російського судна з краденим зерном з України

Ізраїльська компанія-імпортер відмовилася розвантажувати в порту Хайфи російський балкер Panormitis із зерном із окупованих територій України. Судно залишило порт після ризиків потрапляння під санкції.

Про це повідомляє Israel Hayom із посиланням на Асоціацію імпортерів зерна Ізраїлю. За їхніми даними, компанія «Ценципер» — один із найбільших імпортерів зернових у країні — відмовилася від вантажу на борту судна Panormitis.

Імпортер повідомив постачальника, що «з огляду на обставини» той має шукати інший порт для розвантаження.

За інформацією медіа, ізраїльські компанії побоюються потрапити під європейські санкції. Водночас вони звинувачують уряд Ізраїлю у відсутності належної підтримки та роз’яснень у цій ситуації.

За даними сервісу MarineTraffic, станом на 12:10 за київським часом балкер Panormitis знявся з якоря і залишив порт Хайфи. Наразі судно перебуває в акваторії Середземного моря.

Раніше повідомлялося, що на борту судна може перебувати пшениця та ячмінь, вивезені з тимчасово окупованих територій України.

Напередодні Україна попередила Ізраїль про можливе погіршення двосторонніх відносин у разі допуску цього судна до розвантаження.

28 квітня Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю та вручило ноту протесту через прибуття другого судна з ймовірно викраденим зерном.

29 квітня Офіс генерального прокурора України передав ізраїльській стороні пакет документів для арешту судна Panormitis і його вантажу, який може бути частиною схеми легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

У МЗС Ізраїлю заявили, що запит України перебуває на розгляді у відповідних органах, а також підтвердили, що підтримують контакт із Києвом дипломатичними каналами.