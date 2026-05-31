У Саратові горить НПЗ після атаки безпілотників

У Саратові після нічної атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на аналіз фото та відео, опублікованих очевидцями.

За даними ASTRA, моніторингові канали поширили кадри пожежі, яка, ймовірно, виникла внаслідок української атаки в ніч на 31 травня.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що загроза атак безпілотників у регіоні зберігається.

«За попередніми даними, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі профільні служби. Попередньо постраждалих немає», – повідомив він.

Як стверджує ASTRA, її OSINT-аналітик дослідив фотографії пожежі та встановив, що осередок займання розташований на території Саратовського нафтопереробного заводу.

Зокрема, за аналізом одного зі знімків, фото було зроблено з вулиці Соколової на відстані близько 12 кілометрів від підприємства. Інше фото, за даними каналу, свідчить про займання резервуарного парку НПЗ.

ASTRA нагадує, що після атаки 21 березня Саратовський НПЗ, за даними джерел видання, тимчасово призупиняв роботу.

За підрахунками каналу, у 2025 році підприємство зазнало щонайменше десяти атак.

Саратовський нафтопереробний завод, який належить російській компанії «Роснефть», є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. За даними ASTRA, станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив близько 4,8 млн тонн на рік.