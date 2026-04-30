Ізраїль заявив про відсутність доказів у запиті Києва щодо судна з краденим українським зерном

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що український запит про правову допомогу, поданий 28 квітня, містив суттєві фактичні прогалини та не мав підтверджувальних доказів. Ізраїльська поліція звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію.

Йдеться про судно Panormitis з, імовірно, вкраденим із ТОТ України зерном, яке прибуло в Хайфу та чекало на дозвіл на вхід у порт.

“Український запит про правову допомогу, поданий у вівторок увечері, 28 квітня, містив суттєві фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів. Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури із запитом надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як цього вимагає ізраїльське законодавство”, – йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю

Також у міністерстві повідомили, що судно, яке мало зайти до порту наступного тижня, вирішило залишити територіальні води Ізраїлю.

“Ізраїль дотримується верховенства права, і його органи влади завжди діятимуть відповідно до закону”, — наголосили у МЗС.