Світоліна здійснила камбек і вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, де зіграє з Костюк

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026, здобувши вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич. Наступною суперницею українки стане Марта Костюк, яка раніше вибила з турніру Ігу Швьонтек.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У матчі 1/8 фіналу сьома сіяна Світоліна поступилася у першому сеті, але змогла переломити хід зустрічі та виграти два наступні.

Першу партію з рахунком 6:4 виграла Бенчич, реалізувавши два брейки. У другому сеті українка відповіла дзеркальним рахунком 6:4, а у вирішальній партії не залишила суперниці шансів — 6:0.

Ролан Гаррос-2026. 1/8 фіналу:

Еліна Світоліна (Україна, 7) — Белінда Бенчич (Швейцарія, 11) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:0).

Після матчу Світоліна відзначила складність протистояння зі швейцарською тенісисткою.

«Цей матч був нелегким, у нас завжди великі битви з Беліндою. Мені треба було дотримуватися своєї тактики і показати свій бійцівський характер», — сказала українка у флешінтерв’ю.

Перемога стала для Світоліної десятою поспіль на ґрунтовому покритті. Напередодні Ролан Гаррос вона виграла турнір серії WTA 1000 у Римі.

Для української тенісистки це вже шостий вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Раніше вона доходила до цієї стадії у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.

Загалом Світоліна проведе свій 15-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і спробує вперше у кар’єрі вийти до півфіналу Ролан Гаррос.

Наступний матч стане історичним для українського тенісу. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Марти Костюк, яка раніше сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек.

Це буде лише друге українське дербі в історії турнірів Grand Slam. Вперше таке протистояння відбулося на Australian Open-2024, де у чвертьфіналі зустрічалися Марта Костюк та Даяна Ястремська.