        Світоліна здійснила камбек і вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, де зіграє з Костюк

        Сергій Бордовський
        31 Травня 2026 16:30
        Еліна Світоліна / Фото: REUTERS/Stephane Mahe

        Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026, здобувши вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич. Наступною суперницею українки стане Марта Костюк, яка раніше вибила з турніру Ігу Швьонтек.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        У матчі 1/8 фіналу сьома сіяна Світоліна поступилася у першому сеті, але змогла переломити хід зустрічі та виграти два наступні.

        Першу партію з рахунком 6:4 виграла Бенчич, реалізувавши два брейки. У другому сеті українка відповіла дзеркальним рахунком 6:4, а у вирішальній партії не залишила суперниці шансів — 6:0.

        Ролан Гаррос-2026. 1/8 фіналу:

        Еліна Світоліна (Україна, 7) — Белінда Бенчич (Швейцарія, 11) — 2:1 (4:6, 6:4, 6:0).

        Після матчу Світоліна відзначила складність протистояння зі швейцарською тенісисткою.

        «Цей матч був нелегким, у нас завжди великі битви з Беліндою. Мені треба було дотримуватися своєї тактики і показати свій бійцівський характер», — сказала українка у флешінтерв’ю.

        Перемога стала для Світоліної десятою поспіль на ґрунтовому покритті. Напередодні Ролан Гаррос вона виграла турнір серії WTA 1000 у Римі.

        Для української тенісистки це вже шостий вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Раніше вона доходила до цієї стадії у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.

        Загалом Світоліна проведе свій 15-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і спробує вперше у кар’єрі вийти до півфіналу Ролан Гаррос.

        Наступний матч стане історичним для українського тенісу. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Марти Костюк, яка раніше сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек.

        Це буде лише друге українське дербі в історії турнірів Grand Slam. Вперше таке протистояння відбулося на Australian Open-2024, де у чвертьфіналі зустрічалися Марта Костюк та Даяна Ястремська.


