У Дніпрі триває ліквідація наслідків удару по терміналу “Нової пошти”: Зеленський повідомив деталі

У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки безпілотником, унаслідок якої загорілися складська будівля терміналу «Нової пошти» та автомобілі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Після атаки РФ у Дніпрі горить термінал «Нової пошти» / Фото: ДСНС, Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на місці удару працюють підрозділи ДСНС, які продовжують гасити пожежу. До ліквідації наслідків атаки залучено близько 70 рятувальників, 40 поліцейських і майже 30 одиниць техніки.

«Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що російські удари по цивільній інфраструктурі мають бути зупинені шляхом посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію.

«Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію», – заявив глава держави.

Президент також підкреслив важливість санкційного, політичного та економічного тиску на Москву.

«Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир», – наголосив Зеленський.