Україна отримала нову установку IRIS-T: Зеленський повідомив про посилення ППО

Україна отримала нову пускову установку сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що посилення ППО залишається одним із ключових пріоритетів на тлі безперервних російських атак.

За словами глави держави, лише за минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.

«Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці», – заявив Зеленський.

Реклама

Реклама

IRIS-T SLM є сучасною німецькою системою протиповітряної оборони середньої дальності, розробленою компанією Diehl Defence. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних цілей.

Система здатна одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей, а дальність перехоплення становить до 40 кілометрів. IRIS-T вважається одним із найефективніших комплексів ППО, які Україна отримала від західних партнерів.

Президент наголосив, що країна потребує не лише нових систем, а й достатньої кількості ракет для них.

«Ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки», – зазначив він.

Зеленський також повідомив про нові домовленості зі Швецією щодо чергового пакета допомоги, який передбачає посилення української авіації винищувачами Gripen.

Окремо глава держави підкреслив, що антибалістичний захист залишається одним із найважливіших завдань для України.

«Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги», – заявив президент.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та наголосив, що подальша ескалація війни з боку Росії повинна мати наслідки, зокрема через посилення санкційного тиску та зміцнення української оборони.