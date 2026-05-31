США ракетою вдарили по вантажному судну, що намагалося прорвати блокаду Ірану

Американські військові ракетою вивели з ладу вантажне судно, яке намагалося потрапити до іранського порту всупереч запровадженій США морській блокаді. Інцидент стався в Оманській затоці, а екіпаж проігнорував понад 20 попереджень.

Про це повідомляє AP із посиланням на Центральне командування США.

За даними американських військових, вантажне судно Lian Star під прапором Гамбії вночі намагалося увійти до одного з іранських портів. Після того як екіпаж проігнорував понад двадцять попереджень, американські сили завдали удару ракетою по машинному відділенню судна.

У Центральному командуванні США заявили, що корабель залишився дрейфувати в Оманській затоці. Американські військові на борт не висаджувалися.

Представник США, знайомий із ситуацією, повідомив AP на умовах анонімності, що це вже шосте судно, яке американські сили зупинили під час спроби порушити блокаду. Ще одному кораблю дозволили продовжити рух, а 116 суден були перенаправлені.

Морську блокаду іранських портів США запровадили 17 квітня після того, як Іран фактично обмежив прохід через Ормузьку протоку на тлі війни на Близькому Сході, яка почалася після американських та ізраїльських ударів 28 лютого.

Наразі в регіоні діє крихке перемир’я, яке триває з 7 квітня. Сторони очікують рішення щодо можливого продовження режиму припинення вогню ще на 60 днів для проведення переговорів навколо іранської ядерної програми.

Ормузька протока, що сполучає Перську та Оманську затоки, є одним із найважливіших морських маршрутів світу для транспортування нафти та природного газу. Події в регіоні вже вплинули на світові ринки енергоносіїв та логістичні ланцюги.

У США заявляють, що блокада має на меті обмежити експорт Ірану та скоротити фінансові надходження до країни.

Водночас Іран продовжує наполягати, що всі проходи через Ормузьку протоку мають узгоджуватися з його владою. У суботу спільне військове командування країни попередило, що будь-які військові кораблі, які втручатимуться в дію нових правил, можуть стати цілями для ударів.

За даними AP, Тегеран також почав стягувати з комерційних суден плату за прохід протокою, яка в окремих випадках сягає 2 млн доларів. Експерти називають таку практику порушенням принципу свободи міжнародного судноплавства.

Президент США Дональд Трамп наразі ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого продовження перемир’я та відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.