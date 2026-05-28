Посольство США їде з Києва

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Росія посилює атаки на Україну через відсутність успіхів на полі бою.

Про це вона сказала після прибуття на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Лімассолі, коментуючи погрози РФ на адресу Києва та заяви про можливу евакуацію дипломатичного персоналу.

“Це те, що робить Росія. Тому що вона насправді не просувається на полі бою. Тож зараз вони справді посилюють терористичні атаки, адже інакше це не можна описати — створення страху всередині суспільства”, — сказала Каллас.

Вона додала, що така тактика не спрацювала за останні чотири роки й, на її думку, не спрацює зараз.

Каллас також зазначила, що більшість дипломатичних представництв залишилися в Києві.

“Учора ми чули від України, що всі посольства залишилися, окрім одного. Це також потребує мужності від цих посольств. Усі європейські залишилися, Америка виїхала”, — заявила вона.

Раніше в МЗС РФ заявили, що військові розпочинають нанесення системних ударів по підприємствах українського ВПК, а також по центрах прийняття рішень і командних пунктах у Києві.

Відомство рекомендувало іноземним громадянам, зокрема персоналу дипломатичних місій, якнайшвидше покинути Київ.