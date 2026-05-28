У Києві затримали мародера, який вкрав ноутбук із офісу після атаки РФ

У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який пограбував офісне приміщення, пошкоджене внаслідок ракетного обстрілу.

Як повідомили у поліції Києва, інцидент стався у Солом’янському районі столиці після останньої ворожої атаки.

За даними правоохоронців, чоловік скористався тим, що будівля постраждала від вибуху, проник до офісу та викрав ноутбук із зарядним пристроєм вартістю 40 тисяч гривень.

Коли фігурант намагався втекти з викраденим майном, його помітили перехожі. Вони зупинили чоловіка та утримували його до прибуття поліцейських.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.