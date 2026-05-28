        Іран заявив про удар по американській авіабазі

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 08:04
        Антиамериканський білборд із зображенням президента США Дональда Трампа та Ормузької протоки у Тегерані. 17 травня 2026 / Фото: Reuters
        Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удар по американській авіабазі після того, як США нібито атакували район поблизу аеропорту Бандар-Аббас. На тлі повідомлень про нову ескалацію ціни на нафту зросли більш ніж на 3%.

        Як повідомляє Tasnim, удар було здійснено о 4:50 ранку за місцевим часом. У заяві не уточнюється, де саме розташована американська база.

        За інформацією Reuters, повідомлення з’явилося після того, як Кувейт заявив про перехоплення ворожих ракет і безпілотників.

        Іранські військові також попередили, що будь-яке повторення «агресії» отримає «рішучішу відповідь». Відповідальність за наслідки вони поклали на «агресора».

        На тлі заяви Ірану світові ціни на нафту різко зросли. Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 3,72% — до 97,8 долара за барель. Контракт на серпень зріс на 3,63% — до 95,6 долара.

        Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3,73% — до 91,99 долара за барель.

        Напередодні обидва нафтові еталони впали більш ніж на 5% на тлі повідомлень про можливу угоду між США та Іраном щодо завершення війни та відкриття Ормузької протоки.


