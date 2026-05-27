На трасі Київ — Одеса у моторошній ДТП загинула відома блогерка Vikunciy — ЗМІ

27 травня на трасі Київ — Одеса сталася ДТП, у якій загинули українська TikTok-блогерка під ніком Vikunciy та її пасажирка. Porsche Cayenne вилетів із траси, врізався у бетонну стелу та спалахнув.

Про це повідомляють Telegram-канал Київ ІНФО.

За попередніми даними, автомобіль Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 Київ — Одеса, з невстановлених причин виїхав за межі проїжджої частини та врізався у бетонну стелу. Після зіткнення транспортний засіб спалахнув та вигорів вщент. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Підписники помітили, що перед поїздкою блогерка публікувала сторіз, у яких згадувала про можливі проблеми з колесом автомобіля. Під останніми публікаціями користувачі масово залишають слова співчуття після звістки про її загибель.

У поліції Кіровоградської області уточнили, що ДТП сталася 27 травня близько 14:19 на території Голованівського району.

“Водій Porsche Cayenne, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням”, — повідомили правоохоронці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.