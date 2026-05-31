У Міноборони оцінили загрозу російського аналога Starlink: на орбіті вже 16 супутників

Росія продовжує розвивати власний аналог системи Starlink у межах проєкту «Бюро 1440». Наразі на орбіті вже перебувають 16 супутників «Рассвет», однак для повноцінної роботи мережі їх має бути щонайменше у десять разів більше.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов.

За його словами, Росія чудово усвідомлює значення низькоорбітальних супутникових систем зв’язку для сучасної війни, тому активно працює над створенням власного аналога Starlink.

«Противнику потрібен “російський StarLink”. Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті», – зазначив він.

Бескрестнов повідомив, що зараз на орбіті перебувають перші 16 супутників «Рассвет». Водночас для забезпечення безперервного та стабільного зв’язку необхідно щонайменше 200–250 апаратів. За наявними планами, у найближчі роки Росія має намір запустити спочатку 300, а згодом ще 700 супутників.

Водночас радник Міноборони вважає, що нинішнє угруповання супутників поки не дає змоги використовувати систему на постійній основі у військових цілях.

За його словами, теоретично супутники вже можуть забезпечувати передачу даних під час прольоту над певною територією протягом 6–10 хвилин. Однак вони пролітають над Україною приблизно раз на добу, тому забезпечити стабільний зв’язок поки неможливо.

Бескрестнов припустив, що в теорії російські військові могли б встановлювати супутникові термінали на ударні безпілотники типу Shahed і планувати атаки під час прольоту супутників, але назвав такий сценарій надто складним з організаційної точки зору.

Він також зазначив, що ознаки бойового використання системи можуть бути виявлені за допомогою аналізу супутникового трафіку, розвідувальних даних або вивчення трофейної техніки.

Коментуючи можливі заходи протидії, радник міністра оборони нагадав, що Росія за чотири роки повномасштабної війни так і не змогла ефективно нейтралізувати роботу Starlink в Україні.

«Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо, але деякі підступні задуми у мене є. Випробовувати їх зараз занадто рано», – додав він.

За словами Бескрестнова, нинішні 16 супутників «Рассвет» продовжують працювати в тестовому режимі, а проєкт поки не має підтверджених фактів військового застосування.