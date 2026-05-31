Зеленський заявив про успішний удар по Саратовському НПЗ

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу та низки інших об’єктів на території Росії. За його словами, українські Сили оборони продовжують виконувати далекобійні удари відповідно до затвердженого плану

За словами президента, у ніч на 31 травня українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові, який розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту.

«У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!» — зазначив Зеленський.

Він також повідомив про ураження цілей у Ростовській області, Кіровському регіоні та військовому пункті базування на Каспійському морі.

Президент додав, що протягом тижня українські сили досягли цілей і в інших регіонах Росії. Зокрема, йдеться про Ярославську, Рязанську, Воронезьку, Волгоградську, Ростовську, Новгородську, Нижньогородську та Краснодарську області.

За словами Зеленського, удари завдавалися по об’єктах на відстані від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону України.

«Збройні Сили України, Служба безпеки України, наші розвідки – дякую!» — підсумував глава держави.