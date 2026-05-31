Понад 780 затриманих і сотні постраждалих: святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів переросло в заворушення

У Франції після перемоги футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів спалахнули масові заворушення. Унаслідок сутичок із поліцією постраждали понад 200 людей, сотні були затримані, а одна людина загинула.

Про це повідомляє BBC.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нюньєса, по всій країні постраждали 219 осіб, з яких восьмеро перебувають у важкому стані. Також поранення отримали 57 поліцейських.

Загалом правоохоронці затримали 780 людей, понад 450 із них залишаються під вартою. Лише в Парижі було проведено 480 затримань, серед яких 82 неповнолітніх.

Для забезпечення порядку під час святкувань у столиці було мобілізовано тисячі правоохоронців. Після перемоги ПСЖ на Єлисейські поля вийшли натовпи вболівальників.

На оприлюднених кадрах видно запалені фаєри, палаючі електровелосипеди та розбиті вітрини магазинів. Для розгону агресивних груп поліція застосовувала сльозогінний газ.

Через заворушення виникли перебої в роботі автобусного, залізничного та іншого громадського транспорту в Парижі.

Прокуратура Парижа повідомила, що затриманим інкримінують напади на поліцейських, пошкодження майна, крадіжки та незаконне зберігання зброї.

Під час нічних безладів загинув 24-річний чоловік поблизу кільцевої дороги Порт-Майо в Парижі. За попередніми даними, він міг їхати на мотоциклі та врізатися в бетонні блоки. Обставини його загибелі ще з’ясовуються.

Також у критичному стані перебуває підліток, який постраждав під час бійки в іншому районі французької столиці. Наразі невідомо, чи був він безпосередньо пов’язаний із футбольними заворушеннями.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що більшість уболівальників святкували мирно, а заворушення влаштовували люди, які не мали стосунку до футболу.

«Переважна більшість виходить святкувати, і все проходить добре. Але є особи, які не є вболівальниками ПСЖ і навіть не дивляться матчі. Вони приходять лише для того, щоб створювати безлади», — заявив Нюньєс.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен розкритикувала ситуацію, заявивши, що лише у Франції перемога футбольного клубу призводить до масштабних заворушень.

Масові святкування розпочалися після того, як ПСЖ здобув перемогу у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Вирішальний матч відбувся в Будапешті на «Пушкаш Арені», де суперником французького клубу став чинний чемпіон Англії — лондонський «Арсенал».

Основний та додатковий час завершилися внічию. Вже на 6-й хвилині Кай Гаверц вивів лондонців уперед, однак у другому таймі володар «Золотого м’яча» Усман Дембеле реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Долю трофея вирішила серія післяматчевих пенальті, в якій ПСЖ переміг з рахунком 4:3. Вирішальним став промах захисника «Арсенала» Габріеля Магальяйнса.

Для ПСЖ цей титул став черговим тріумфом у головному клубному турнірі Європи та приводом для масштабних святкувань у Франції, які в окремих містах переросли в заворушення та сутички з поліцією.

Попри інциденти, святкові заходи продовжаться. На неділю запланований чемпіонський парад ПСЖ біля Ейфелевої вежі, а також прийом команди у президента Франції Еммануеля Макрона. Для забезпечення безпеки під час цих заходів влада залучила близько 6 тисяч поліцейських.