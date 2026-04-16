Ізраїль заявив про можливість переговорів із Ліваном, але Бейрут про це не знає

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може провести розмову з президентом Лівану Жозефом Ауном. Водночас ліванські посадовці заявляють, що їм нічого не відомо про такі плани.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, член кабінету безпеки Ізраїлю Галія Гамліель заявила, що розмова має відбутися після “багатьох років повного розриву” діалогу між двома країнами.

“Розмова відбудеться після стількох років повного розриву діалогу між двома державами, і цей крок, сподіваємося, зрештою приведе до процвітання”, — сказала вона в ефірі ізраїльського армійського радіо, повідомляє The Times of Israel.

Втім, кілька ЗМІ повідомили, що ліванські посадовці заявили, що їм нічого не відомо про будь-які контакти чи зустріч з Ізраїлем.

Також раніше президент Лівану Жозеф Аун наголосив на важливості припинення вогню перед будь-якими прямими переговорами з Ізраїлем, але не підтвердив повідомлення про можливі перемовини з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

“Припинення вогню, якого Ліван вимагає від Ізраїлю, стане природною відправною точкою для прямих переговорів між двома країнами. Ліван прагне деескалації ситуації на півдні та в усіх регіонах країни, щоб припинилися обстріли невинних і беззахисних людей — жінок, чоловіків і дітей — а також руйнування будинків у ліванських селах і містах”, — заявив він.

Він додав, що переговори відбуватимуться “виключно під керівництвом ліванської влади”, що означає, що підтримуване Іраном угруповання “Хезболла” не буде залучене.

Аун також заявив, що виведення ізраїльських військ із території Лівану “є необхідним кроком для зміцнення режиму припинення вогню” і дозволить ліванській армії знову розгорнутися на спільному кордоні двох країн.