Макрон підтримав відкриття всіх переговорних кластерів для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили посилення української ППО, антибалістичний захист, євроінтеграцію та координацію дій на міжнародних напрямках.

За словами Зеленського, Франція готова працювати щодо антибалістичного захисту України.

«Це сильне рішення і важливий крок», – наголосив президент України.

Також лідери обговорили посилення українських спроможностей для відбиття російських атак уже зараз. Зеленський подякував Макрону за готовність посилювати українську систему ППО.

Президент України зазначив, що під час розмови подякував французькому лідеру за принципове засудження російських ударів по українських містах і громадах.

Окремо сторони обговорили європейський напрямок та відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС найближчим часом.

«Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців», – повідомив Зеленський.

Крім того, Макрон поінформував Зеленського про свій візит до країн Африки. Президенти обговорили важливість координації дій на цьому напрямку.

Наприкінці розмови Зеленський і Макрон домовилися підтримувати контакти найближчим часом.