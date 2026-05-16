На кордоні викрили схему вивезення немовляти до Іспанії під виглядом усиновлення

На Закарпатті суд засудив 46-річного чоловіка до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна за спробу незаконно вивезти за кордон 11-місячного хлопчика. За даними прокуратури, він планував заробити на цьому близько 25 тисяч доларів.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що засуджений раніше працював вихователем у місцевому інтернаті. За версією слідства, він намагався організувати незаконне вивезення дитини під виглядом усиновлення іноземцями.

Чоловік домовився із жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 тисяч доларів США вона віддасть 11-місячного хлопчика на усиновлення до Іспанії.

Під час зустрічей із жінкою він фотографував дитину, щоб показати її потенційним «замовникам». Для реалізації схеми зібрав необхідні документи, проінструктував матір щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску «Малі Селменці» на Закарпатті.

На Закарпатті засуджено чоловіка, який планував заробити $25 тисяч на незаконному вивезенні немовляти

Правоохоронці викрили чоловіка у червні 2023 року безпосередньо під час спроби перетнути державний кордон із дитиною. Відтоді він перебуває під вартою.

У прокуратурі також зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні 2025 року засудили за привласнення понад 6,3 млн гривень державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. За даними слідства, він, користуючись довірою родини як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки та витрачав їх на особисті потреби.