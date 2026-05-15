Гроші на заставу для Єрмака зібрали, але з СІЗО він поки не вийде

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує перебувати у СІЗО, хоча необхідну для застави суму вже зібрали. Перерахувати кошти наразі неможливо через те, що банки вже не працюють.

Про це пише Суспільне.

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у легалізації коштів у справі про будівництво котеджного містечка “Династія” під Києвом, залишається у слідчому ізоляторі. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін повідомив, що необхідну суму вже зібрали, однак внести її поки неможливо через те, що банки не працюють. За його словами, кошти перерахують після відновлення роботи банківських установ.

За інформацією ЗМІ, відомо про кілька внесків до застави за Єрмака:

8 млн грн – від керівниці Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Рози Тапанової;

6,5 млн грн – від адвоката Сергія Свириби, якого “Українська правда” називає одногрупником Єрмака;

666 грн – від актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана;

30 млн грн – від колишнього тренера збірної України з футболу Сергія Реброва;

9,8 млн грн – від компанії “Міраліф”, заснованої у 2023 році та зареєстрованої у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, яка вказує основним видом своєї діяльності “послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Йдеться про відмивання 460 млн грн. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування стосується будівництва котеджного містечка “Династія” під Києвом.