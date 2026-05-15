Україна скасувала обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків

Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, жінки зможуть перетинати кордон незалежно від посад, які вони обіймають у державних органах, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах чи судовій системі.

Нагадаємо, 6 травня Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. Право перетинати державний кордон без додаткових обмежень отримали працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур. Зміни не стосувалися найвищих посадових осіб держави та керівництва ключових органів влади.