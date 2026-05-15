        У Польщі затримали нападників, які били українських підлітків і намагалися скинути хлопця з мосту

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 14:23
        У Варшаві поліція затримала п’ятьох підозрюваних у жорстокому нападі на трьох українських підлітків на Свентокшиському мосту. За даними Onet, нападники били хлопців ногами по голові та намагалися скинути одного з них у Віслу.

        Про це повідомляє польське видання Onet.

        Напад стався 7 травня у Варшаві.

        За даними видання, група приблизно з 10 осіб напала на трьох українських підлітків на Свентокшиському мосту.

        Нападники били хлопців і копали їх по голові. Одного з постраждалих намагалися скинути з мосту до Вісли.

        Найбільше постраждав 16-річний Артем, якого госпіталізували з проламаним черепом та тяжкими травмами обличчя.

        Поліція затримала п’ятьох підозрюваних віком від 15 до 18 років.

        За інформацією Onet, усі затримані — громадяни Польщі, які раніше вже мали конфлікти із законом.

        Троє з них є неповнолітніми — двоє 15-річних та один 16-річний підліток. Ще двом фігурантам — 17 та 18 років.

        За даними видання, одного з підозрюваних затримали в автомайстерні у місті Марки, де він працював. Під час затримання хлопець розплакався.

        Поліція наразі встановлює роль кожного із затриманих у нападі.

        Водночас польські правоохоронці заявляють, що наразі не вбачають у нападі національного мотиву, попри те, що, за словами постраждалих, нападники кричали “Геть в Україну!”.

        У справі триває розслідування, не виключаються нові затримання. Матеріали вже передали до прокуратури.


