“Це не замах”: Садовий зробив заяву після нападу

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував інцидент у центрі міста, де чоловік облив його невстановленою рідиною. За словами міського голови, йдеться про хуліганство, а не замах.

Свою реакцію Садовий опублікував у соцмережах.

“Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все”, — написав мер Львова.

Садовий заявив, що після інциденту просто переодягнувся, а речі “ввечері попере”.

“Це хуліганство, а не замах”, — наголосив він.

Міський голова також зазначив, що подібні напади на нього вже траплялися раніше.

“Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте”, — додав Садовий.

Водночас він подякував усім, хто турбувався через ранковий інцидент, і запевнив, що з ним “все гаразд”.

Раніше поліція Львівської області повідомила, що інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок. Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 46-річний львів’янин. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”.