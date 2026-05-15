        “Це не замах”: Садовий зробив заяву після нападу

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 14:07
        Андрій Садовий / Фото: УНІАН
        Мер Львова Андрій Садовий прокоментував інцидент у центрі міста, де чоловік облив його невстановленою рідиною. За словами міського голови, йдеться про хуліганство, а не замах.

        Свою реакцію Садовий опублікував у соцмережах.

        “Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все”, — написав мер Львова.

        Садовий заявив, що після інциденту просто переодягнувся, а речі “ввечері попере”.

        “Це хуліганство, а не замах”, — наголосив він.

        Міський голова також зазначив, що подібні напади на нього вже траплялися раніше.

        “Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте”, — додав Садовий.

        Водночас він подякував усім, хто турбувався через ранковий інцидент, і запевнив, що з ним “все гаразд”.

        Раніше поліція Львівської області повідомила, що інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок. Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 46-річний львів’янин. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”.


