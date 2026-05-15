Після нічної атаки у Рязані спалахнув НПЗ, є загиблі та поранені

У російській Рязані після масованої атаки дронів загинули четверо людей, серед них дитина, ще щонайменше 12 осіб постраждали. У місті пошкоджені житлові будинки та Рязанський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеву владу та власний OSINT-аналіз.

У ніч на 15 травня жителі Рязані повідомляли про численні вибухи та роботу ППО.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та територія одного з підприємств.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих та 12 постраждалих, серед яких були діти. Пізніше губернатор уточнив, що кількість загиблих зросла до чотирьох, серед жертв — одна дитина.

За даними Мінздоров’я РФ, до лікарень госпіталізували сімох постраждалих, серед них четверо дітей. Двоє дорослих перебувають у важкому стані.

OSINT-аналітики ASTRA встановили, що під час атаки були пошкоджені дві житлові багатоповерхівки у Рязані — у ЖК “Триколор” та на вулиці Новосьолів.

Крім того, ASTRA заявляє про пошкодження Рязанського нафтопереробного заводу, який входить до структури “Роснефти”.

Місцеві жителі також скаржилися на “чорні дощі” після пожежі на НПЗ.

Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч сили ППО нібито збили 355 українських дронів над різними регіонами Росії та окупованим Кримом.

Після атаки у школах і дитсадках одного з районів Рязані скасували заняття.