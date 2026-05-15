СБУ затримала керівницю благодійного фонду за контрабанду авто під виглядом “гуманітарки”

СБУ та Нацполіція викрили на Харківщині схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. За даними слідства, через благодійний фонд до країни без сплати митних платежів ввезли близько 500 автомобілів.

Про це повідомило Управління СБ України в Харківській області.

За даними слідства, організаторкою схеми була 27-річна харківська підприємиця, яка очолювала один із місцевих благодійних фондів.

Правоохоронці встановили, що жінка організовувала придбання вживаних автомобілів у країнах ЄС нібито для потреб українських військових.

Йдеться, зокрема, про позашляховики BMW, Volvo, Range Rover, а також легкові автомобілі Renault, Volkswagen та інших марок.

У СБУ зазначають, що більшість транспортних засобів не були придатні для виконання бойових завдань.

Для оформлення автомобілів як гуманітарної допомоги фігурантка подавала до митних органів підроблені документи з неправдивими даними.

Таким чином вона уникала сплати акцизного збору, ввізного мита та ПДВ.

Після ввезення автомобілів в Україну їх продавали військовослужбовцям за готівку, а документи оформлювали так, ніби транспорт безкоштовно передавали військовим підрозділам.

За даними СБУ, на кожному автомобілі організаторка заробляла щонайменше 1000 доларів.

Правоохоронці затримали жінку під час продажу чергового автомобіля, ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час обшуків вилучили документи та автомобілі, які були незаконно ввезені в Україну.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 201-4 КК України — контрабанда підакцизних товарів. Їй загрожує до шести років позбавлення волі.