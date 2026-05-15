Словацький міністр заявив про “наркотики” і виплати готівкою у Зеленського — посол України відреагував

Посол України у Словаччині Мирослав Кастран різко розкритикував міністра сільського господарства Словаччини Ріхарда Такача після його заяв про президента Володимира Зеленського. Дипломат заявив, що така риторика шкодить українсько-словацьким відносинам і підіграє країні-агресору.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Скандал виник після того, як міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач, який представляє партію прем’єра Роберта Фіцо, опублікував у Facebook відео з коментарем щодо інтерв’ю колишньої речниці президента України Юлії Мендель американському журналісту Такеру Карлсону.

Під відео Такач написав словацькою: “Drogy u Zelenského potvrdené. Aspoň vieme, prečo ho PS tak miluje”, що перекладається як: “Наркотики у Зеленського підтверджені. Принаймні тепер знаємо, чому його так любить PS”.

У самому відео словацький міністр заявив, що Зеленський нібито “опинився в центрі мегаскандалу”, а слова Мендель є “приводом для негайної відставки”.

Також Такач сказав: “вже давно говорять, що Зеленський любить наркотики, але тепер це підтверджено”, не наводячи жодних доказів своїх слів.

Крім того, міністр коментував фрагмент інтерв’ю Мендель, у якому йшлося про нібито неофіційні виплати чиновникам готівкою. Після цього Такач заявив, що “поки громадяни Європи економлять, мільярди витікають у систему, повну знаків питання”, а також згадав “сумки, повні грошей” та “розкішні вілли за кордоном”.

На ці заяви відреагував посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

За словами дипломата, “чергові абсурдні висловлювання” Такача на адресу Володимира Зеленського становлять загрозу для українсько-словацьких відносин.

Кастран нагадав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі в Єревані домовилися працювати над розвитком двосторонніх відносин.

“Подібна риторика не сприяє проведенню ані чергових міжурядових консультацій, ані візитів найвищого рівня”, — заявив посол.

Також дипломат закликав словацького міністра “відповідальніше ставитися до брехливих та сумнівних висловлювань” та заявив, що подібні заяви фактично підіграють країні-агресору.