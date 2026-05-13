        Зеленський з першою леді прибув до Румунії на саміт “Бухарестської дев’ятки”

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 13:30
        Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії разом із першою леді / Скриншот
        Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Румунії для участі у саміті країн “Бухарестської дев’ятки” за участю держав Північної Європи. За словами президента, на полях саміту заплановані важливі зустрічі.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

        За словами президента, під час саміту Україна працюватиме над залученням додаткових ресурсів для оборони та розширенням формату Drone Deals.

        “Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки”, — заявив Зеленський.

        Президент також повідомив, що Олена Зеленська проведе зустріч із першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів щодо приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

        “Дякуємо всім, хто з Україною”, — додав Зеленський.


