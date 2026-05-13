Зеленський з першою леді прибув до Румунії на саміт “Бухарестської дев’ятки”

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Румунії для участі у саміті країн “Бухарестської дев’ятки” за участю держав Північної Європи. За словами президента, на полях саміту заплановані важливі зустрічі.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
За словами президента, під час саміту Україна працюватиме над залученням додаткових ресурсів для оборони та розширенням формату Drone Deals.
“Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки”, — заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що Олена Зеленська проведе зустріч із першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів щодо приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.
“Дякуємо всім, хто з Україною”, — додав Зеленський.