Астрономи створили найбільшу карту галактик в історії і засумнівалися в теорії темної енергії

Астрономи створили одну з найдетальніших карт космосу в історії, зафіксувавши понад 47 мільйонів галактик і квазарів. Нові дані можуть змінити сучасне розуміння темної енергії та майбутнього Всесвіту.

Як повідомляє BBC, карту створили за допомогою спектроскопічного приладу темної енергії DESI, встановленого на телескопі Mayall в Аризоні.

За п’ять років роботи система просканувала майже третину неба та за одну ніч могла аналізувати понад 100 тисяч галактик.

DESI зафіксував понад 47 мільйонів галактик і квазарів, а також більш як 20 мільйонів зірок. Це у шість разів перевищує обсяг усіх попередніх космічних спостережень разом узятих.

Карта охоплює простір на відстані до 11 мільярдів світлових років. За словами дослідників, це дозволяє фактично “зазирнути” у ранні етапи існування Всесвіту.

Однак головний інтерес учених пов’язаний із темною енергією — загадковою силою, яка, як вважається, становить близько 70% Всесвіту та прискорює його розширення.

Нові спостереження DESI свідчать, що темна енергія може бути не сталою, як вважалося раніше, а змінюватися з часом.

Якщо ці висновки підтвердяться, сучасну модель Всесвіту доведеться переглядати.

Деякі вчені припускають, що в далекому майбутньому розширення Всесвіту може сповільнитися, а згодом змінитися стисканням — сценарієм, відомим як “Велике стиснення” (Big Crunch).

Дослідники планують розширити карту ще приблизно на 20% та продовжити вивчення темної енергії й темної матерії.