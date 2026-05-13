Під Покровськом взяли в полон окупанта, який два місяці ґвалтував місцеву жінку

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру російському військовому, якого підозрюють у сексуальному насильстві над жінкою в Покровському районі Донеччини. За даними слідства, він протягом двох місяців погрожував потерпілій убивством і примушував її до статевих контактів.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що йдеться про військовослужбовця 114 окремої мотострілецької бригади РФ, який раніше відбував покарання у колонії та підписав контракт на участь у війні проти України.

За даними слідства, у вересні 2025 року він разом з іншими російськими військовими проник до підвалу приватного будинку в одному із сіл Покровського району, де від обстрілів переховувалися двоє цивільних.

Під час однієї з атак місцевий житель загинув, після чого жінка залишилася наодинці з окупантами.

У прокуратурі заявили, що на початку жовтня підозрюваний примусив потерпілу до статевого контакту, погрожуючи вбивством та посилаючись на власну судимість.

За версією слідства, військовий також заявляв про нібито існування наказу командування щодо вбивств цивільного населення.

Як стверджують правоохоронці, сексуальне насильство тривало протягом двох місяців. У грудні під час контрнаступальних дій українські військові взяли підозрюваного у полон.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з цивільним населенням.

У прокуратурі зазначили, що наразі розслідуються 26 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом. Потерпілими у цих справах є 17 жінок, троє чоловіків та шестеро дітей.