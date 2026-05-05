На Одещині відправили за ґрати серійного ґвалтівника, жертвами якого стали 13 хлопчиків

Суд оголосив вирок 74-річному чоловікові, якого обвинувачували у серії зґвалтувань у передмісті Одеси. Розгляд справи тривав майже 4,5 роки. Зловмисника відправили за ґрати на 15 років, адже закон не дозволяє застосовувати довічне ув’язнення через літній вік.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Вік жертв: від 8 до 14 років. За даними слідства, деяких жертв зловмисник розбещував по п’ять разів поспіль.

За даними слідства, ґвалтівник діяв у передмісті Одеси протягом року з липня 2020 року.

“З виду спокійний літній чоловік, сторож в місцевому будинку культури, спілкувався з мамами та їх дітьми, гуляв у парку. Далі він запрошував до себе дитину в обідній час, коли уроки вже закінчилися, а батьки ще були на роботі”, – розповіли в прокуратурі.

Надалі він запрошував дітей до себе додому в обідній час, коли вони залишалися без нагляду дорослих, обіцяючи дати пограти на приставці чи телефоні або пригостити солодощами. У квартирі чоловік зачиняв двері та залишався з дитиною наодинці, після чого вчиняв протиправні дії. Згодом він виводив дітей на вулицю та застерігав не розповідати про це іншим. Сусідам чоловік пояснював, що до нього приходять онуки.

Встановлено, що злочинними діями конкретного спрямування обвинувачений почав займатися ще з 17-річного віку. Його п’ять разів притягали до кримінальної відповідальності. Сумарно провів 20 років за ґратами за статеві злочини.

В суді свою провину кривдник не визнавав, аргументував тим, що це робив ніби його племінник, а він сам з фізіологічної точки зору вже не здатний до подібних дій.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої особи, вчиненому повторно особою, яка раніше скоїла статевий злочин, насильницьких діях сексуального характеру, щодо особи до 14 років, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, розпусних діях щодо малолітнього (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України). За клопотанням прокуратури ґвалтівник перебуває під вартою.