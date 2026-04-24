На Харківщині судитимуть чоловіка за систематичне насильство над 8-річною дівчинкою

Прокуратура Харківської області передала до суду справу стосовно 68-річного чоловіка, якого звинувачують у багатократних актах сексуального насильства над малолітньою дитиною. Обвинувачений є цивільним чоловіком бабусі потерпілої, якого дитина вважала рідним дідусем.

Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша затвердив обвинувальний акт за фактами зґвалтування, сексуального насильства та розпусних дій щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 та ч. 2 ст. 156 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злочини розпочалися після початку повномасштабного вторгнення РФ. Рятуючись від активних бойових дій, родина з 8-річною донькою переїхала до безпечнішого району Харківщини, оселившись у будинку бабусі.

Протягом майже року — з грудня 2022-го по вересень 2023 року — обвинувачений систематично вчиняв насильницькі дії щодо дитини. Слідством встановлено 15 епізодів сексуального характеру. Чоловік використовував моменти, коли батьки дівчинки залишали її під наглядом або коли родина навідувалася до родичів на вихідні.

Зловмисник тримав дитину в стані постійного страху, залякуючи її «покаранням від батьків» у разі розголошення правди. Проте зміна у поведінці доньки насторожила матір, яка звернулася по допомогу до психолога міжнародної благодійної організації.

«Під час сесій з’ясувалося: щойно розмова зводилася до “дідуся”, дівчинка починала тремтіти, а в її очах з’являвся страх. Зрештою потерпіла зізналася у скоєному над нею насильстві», — зазначають у прокуратурі.