        Події

        У Севастополі під випускниками обвалився балкон школи: дев’ятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 13:37
        У Севастополі внаслілок падіння балкону у школі постраждали 9 підлітків / Фото: Telegram "Кримський вітер"
        У Севастополі внаслілок падіння балкону у школі постраждали 9 підлітків / Фото: Telegram "Кримський вітер"

        20 травня у тимчасово окупованому Севастополі в школі №13 обвалився балкон, на який вийшли випускники для фотографування. Унаслідок інциденту постраждали дев’ятеро 17-річних школярів.

        Про це повідомив призначений РФ “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

        Інцидент стався у селищі Кача, яке входить до складу Севастополя.

        Реклама
        Реклама

        Травми різного ступеня тяжкості дістали шестеро юнаків і три дівчини. Троє школярів перебувають у тяжкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

        За даними очевидців, балкон не витримав навантаження після того, як школярі підстрибнули для фото.

        У Слідчому комітеті РФ заявили, що у 2025 році будівлю школи ввели в експлуатацію після капітального ремонту. Зокрема, там замінили інженерні комунікації, вікна та двері, оновили фасади й відремонтували приміщення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov