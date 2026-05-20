У Севастополі під випускниками обвалився балкон школи: дев’ятеро постраждалих

20 травня у тимчасово окупованому Севастополі в школі №13 обвалився балкон, на який вийшли випускники для фотографування. Унаслідок інциденту постраждали дев’ятеро 17-річних школярів.

Про це повідомив призначений РФ “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

Інцидент стався у селищі Кача, яке входить до складу Севастополя.

Травми різного ступеня тяжкості дістали шестеро юнаків і три дівчини. Троє школярів перебувають у тяжкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

За даними очевидців, балкон не витримав навантаження після того, як школярі підстрибнули для фото.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що у 2025 році будівлю школи ввели в експлуатацію після капітального ремонту. Зокрема, там замінили інженерні комунікації, вікна та двері, оновили фасади й відремонтували приміщення.