У Литві через дрон із боку Білорусі у небо підняли винищувачі НАТО

У частині Литви оголосили повітряну тривогу після виявлення дрона, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі. Для патрулювання повітряного простору в небо підняли винищувачі НАТО.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви.

Через тривогу влада тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом Вільнюса.

За даними видання Delfi, жителі литовської столиці спускалися в укриття. У сховище також перейшли президент Гітанас Науседа, прем’єр-міністерка Ругіне, голова Сейму Олекас та депутати парламенту.

Віцеголова Комітету закордонних справ Сейму Жигімантас Павільоніс повідомив у Facebook, що засідання комітету продовжили в укритті.

“Засідання Комітету закордонних справ триває в укритті. Наскільки я розумію, було надано дозвіл збити дрон, чекаємо хороших новин”, — написав він.

Після закриття повітряного простору два рейси — SK744 та TK1407 — перенаправили до Риги. Літаки, які прямували до Вільнюса, спочатку кружляли над районами Варени та Йонави, після чого їх скерували до інших аеропортів. У Литовських аеропортах попередили про можливі затримки рейсів протягом дня.

Тривогу було оголошено о 10:26, близько 11:00 жителі отримали повідомлення про відбій. Об 11:16 аеропорт у Вільнюсі відновив роботу.