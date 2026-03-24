Дрон, який впав та вибухнув у Литві, ідентифікували як український БпЛА

У Литві заявили, що дрон, який розбився і вибухнув у Варенському районі, ймовірно був українським і міг збитися з курсу через засоби радіоелектронної боротьби. Водночас політики розкритикували реакцію на інцидент і вказали на проблеми з виявленням цілей.

Про це пише LRT.

Як повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас, дрон, що впав у Варенському районі, ймовірно був одним з українських безпілотників, які атакували порт Приморськ у північно-західній частині Росії. За його словами, апарат міг збитися з курсу через вплив засобів радіоелектронної боротьби.

Він зазначив, що дрон летів на висоті нижче 300 метрів, через що його не зафіксували ні в Білорусі, ні в Литві. Водночас служби продовжують з’ясовувати обставини інциденту.

Міністр також повідомив, що додаткові радари для виявлення низьколітних дронів уже замовлені, однак їх постачання очікується у 2026–2028 роках. Він додав, що планує обговорити цей випадок з Україною, зокрема питання запобігання подібним інцидентам і використання відповідних технологій.

Лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс заявив, що його не задовольняє те, як вирішуються подібні інциденти. За його словами, ситуація свідчить про проблеми з протиповітряною обороною та виявленням об’єктів, що потрапляють у повітряний простір країни.