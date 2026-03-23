Об’єкт не зафіксували радари: у Литві розслідують ймовірне падіння дрона

У Литві поблизу озера Лавис у Варенському районі виявили уламки невідомого об’єкта, який, імовірно, міг бути безпілотником. Про це заявив представник литовської армії майор Гінтаутас Цюніс під час брифінгу, повідомляє 15min.lt.

За його словами, на місці події знайдено двигун внутрішнього згоряння, а також металеві та пластикові фрагменти. Він зазначив, що такі двигуни використовуються в окремих типах дронів, а характер пошкодження — зокрема вирва — нагадує наслідки вибуху.

Водночас вибухових речовин у районі інциденту наразі не виявлено, однак це не виключає, що вони могли бути. Представник армії також повідомив, що об’єкт не був зафіксований радарами, які контролюють повітряний простір країни.

За його словами, військові перевіряють усі наявні дані, зокрема інформацію з радарів Повітряних сил і підрозділів протиповітряної оборони, однак жодних позначок цього об’єкта не виявлено. Прикордонники також не фіксували його польоту.

У разі підтвердження, що об’єкт був дроном, який проник у повітряний простір непоміченим, у Литві шукатимуть рішення для усунення таких загроз. Попередньо припускається, що він міг потрапити на територію країни з боку Білорусі.