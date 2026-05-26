Норвегія надасть Україні 40 млн євро на посилення енергосистеми

Норвегія та Європейський Союз домовилися про нову підтримку енергетичної безпеки України. Норвегія виділить близько 40 млн євро (425 млн норвезьких крон) на відновлення та посилення української енергосистеми.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Норвегії.

У документі зазначається, що після понад чотирьох років повномасштабної війни російські атаки поставили значну частину енергосистеми України під сильний тиск.

Реклама

Реклама

Кошти планують спрямувати на децентралізоване виробництво енергії, відновлювану енергетику, акумуляторні системи зберігання та локальні енергосистеми.

За словами міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде, фінансування має допомогти Україні пройти наступну зиму та водночас будувати менш вразливу до атак енергосистему.

“Україна має пережити майбутню зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, яка буде менш вразливою до атак. У співпраці з ЄС Норвегія надає 425 млн норвезьких крон для зміцнення енергетичної безпеки України. Це фінансування допоможе Україні задовольнити нагальні потреби, а також сприятиме її відновленню, модернізації та просуванню на шляху до членства в ЄС”, — заявив голова МЗС країни Еспен Барт Ейде.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що підтримка Норвегії допоможе Україні підготуватися до зими та наблизитися до енергосистеми ЄС.

Фінансування надаватиметься через Інвестиційний механізм ЄС для України, який передбачає залучення додаткових коштів від банків та інших фінансових установ.