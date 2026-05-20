Керівництво поліції у трьох областях підозрюють у “кришуванні” порноіндустрії за десятки тисяч доларів

У Національній поліції України викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з прикриттям мережі “порноофісів”. Слідчі дії одночасно проводять у підрозділах поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали через інтернет продукцію еротичного і порнографічного характеру.

Реклама

Реклама

Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. За версією слідства, він через свої зв’язки домовлявся з посадовцями поліції про невтручання у діяльність “порноофісів”.

“За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, “абонплата” для керівництва одного регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів на місяць, ще 5 тисяч доларів отримував посередник.

У межах розслідування задокументовано кілька епізодів передачі грошей. Зокрема, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів, частина яких, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей. У квітні 2026 року він отримав ще 25 тисяч доларів, з яких 20 тисяч мали передати одному із заступників начальника обласного управління поліції.

Також слідчі задокументували передачу 20 тисяч доларів посадовцю поліції іншої області через його близьку особу. Сьогодні посередника затримали після отримання чергового траншу у 25 тисяч доларів.

Наразі одному з правоохоронців повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.