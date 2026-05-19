В Україні очікують грози, зливи та можливий град

Майже вся територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, які принесуть короткочасні дощі, грози та місцями сильні зливи. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про ймовірність шквалів і граду.

За її словами, лише західний антициклон частково стримуватиме інтенсивність негоди у західних областях України.

Діденко зазначила, що 20 травня в Україні очікується нестійка погода “по літньому типу” — із короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а подекуди навіть шквалами та градом.

Температура повітря вдень становитиме +21…+25 градусів. На сході, в центрі та більшості південних областей, а також на Сумщині та Чернігівщині прогнозують +25…+28 градусів.

Прохолодніше буде у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині та західних районах Черкащини — там очікується +18…+22 градуси.

У Києві 20 травня прогнозують короткочасні дощі та грози. Синоптикиня попередила про ймовірність сильних коротких злив у столиці.

“Обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки”, — зазначила Діденко.

Температура повітря у столиці вдень очікується близько +25 градусів.

За словами синоптикині, наприкінці тижня температура повітря в Україні матиме тенденцію до зниження, однак нестійка погода з короткочасними дощами збережеться.