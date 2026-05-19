        В Україні очікують грози, зливи та можливий град

        Сергій Бордовський
        19 Травня 2026 22:25
        Ілюстративне фото: Depositphotos

        Майже вся територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, які принесуть короткочасні дощі, грози та місцями сильні зливи. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про ймовірність шквалів і граду.

        За її словами, лише західний антициклон частково стримуватиме інтенсивність негоди у західних областях України.

        Діденко зазначила, що 20 травня в Україні очікується нестійка погода “по літньому типу” — із короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а подекуди навіть шквалами та градом.

        Температура повітря вдень становитиме +21…+25 градусів. На сході, в центрі та більшості південних областей, а також на Сумщині та Чернігівщині прогнозують +25…+28 градусів.

        Прохолодніше буде у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині та західних районах Черкащини — там очікується +18…+22 градуси.

        У Києві 20 травня прогнозують короткочасні дощі та грози. Синоптикиня попередила про ймовірність сильних коротких злив у столиці.

        “Обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки”, — зазначила Діденко.

        Температура повітря у столиці вдень очікується близько +25 градусів.

        За словами синоптикині, наприкінці тижня температура повітря в Україні матиме тенденцію до зниження, однак нестійка погода з короткочасними дощами збережеться.


