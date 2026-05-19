У Києві відкрили виставку Івана Марчука: Зеленський назвав художника гордістю України

У Києві відкрилася виставка “Іван Марчук. Музейні колекції”, присвячена 90-річчю одного з найвідоміших українських художників. Експозицію у “Шоколадному будинку” відвідав президент Володимир Зеленський, який назвав Марчука митцем, творчістю якого пишається Україна.

"Шоколадний будинок" уперше відкрили з 2022 року для виставки Івана Марчука

За словами глави держави, Іван Марчук є одним із українських митців, “чиєю творчістю ми пишаємося та захоплюємося”.

“Художник, який створив власний стиль, власну техніку й понад 5 тисяч полотен, і більшість із них – про Україну”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що роботи Марчука представлені на виставках у різних країнах світу та присвячені українським краєвидам, легендам, історії, культурі та людям.

Зеленський також нагадав, що в радянські часи художнику роками не давали можливості повноцінно реалізувати свій талант.

“Десятиліттями радянський режим не давав Івану Марчуку розкритися повною мірою, але попри все він зміг і зараз продовжує працювати для України і з Україною”, — написав президент.

Глава держави повідомив, що “Шоколадний будинок” у Києві відкрився вперше з 2022 року спеціально для цієї експозиції.

Виставка об’єднала роботи Марчука з фондів одинадцяти музейних установ України. Центральною частиною експозиції стала “Шевченкіана” — цикл робіт, за який художник отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Іван Марчук — один із найвідоміших сучасних українських художників, народний художник України та лауреат Шевченківської премії. Він є автором власної художньої техніки “пльонтанізм”, яка вирізняється складним переплетенням тонких ліній і багатошаровою фактурою.

У 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила Марчука до списку “100 геніїв сучасності”. Його роботи зберігаються у музеях та приватних колекціях по всьому світу.