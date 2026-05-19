Путін прилетів до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном після візиту Трампа

Російський президент Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом, під час якого плануються переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поїздка відбулася менш ніж за тиждень після резонансного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

Літак Путіна приземлився в аеропорту Шоуду в Пекіні. Там його зустрів міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Російські ЗМІ пишуть, що в аеропорту на честь візиту підняли державні прапори Росії та Китаю, а також організували почесну варту та зустріч за участю китайських школярів і студентів із прапорами двох країн.

У Китаї Путіна зустрічали як почесного гостя / Фото: росЗМІ

Основні переговори між Путіним та Сі Цзіньпіном заплановані на 20 травня.

Спочатку сторони проведуть зустріч у вузькому форматі, після чого відбудуться розширені переговори за участю делегацій.

Також у Кремлі анонсували окрему неформальну зустріч лідерів “за чаєм”.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що саме ця розмова стане “найважливішою частиною” візиту, оскільки під час неї сторони планують обговорити ключові міжнародні питання.

Візит Путіна до Китаю відбувається на тлі поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном після початку повномасштабної війни РФ проти України.

